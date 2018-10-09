Продажи новых LCV в России выросли в сентябре на 5,3%

Объёмы продаж новых легких коммерческих автомобилей по итогам сентября составили 8,6 тыс. ед., что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 5,3%.

Компания ГАЗ стала лидером на рынке с результатом 3,7 проданных LCV в России, заняв долю в 40%. Продажи LCV этого производителя выросли на 3,2%.

На втором месте располагается УАЗ с результатом 1,2 тыс. штук, что больше на 3,5%. На третьем месте в сегменте и на первом среди иномарок оказалась компания Ford.

Объёмы продаж коммерческих авто этой марки составили тысячу штук, что на 47,3% больше.

Коммерческие автомобили бренда Лада разошлись тиражом в количестве 837 штук, что на 53,3% больше. Немецкие авто Mercedes-Benz были проданы в количестве 549 единиц, что меньше на 7,9%.