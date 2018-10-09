Компания Skoda показала тизер новой модели

Новинка от чешской компании, выполненной в стилистике Vision RS, будет представлена до конца года.

В компании Skoda опубликовали тизерное изображение, на котором показали пятидверный хэтчбек.

Название новинки не разглашают, но сообщается, что создавалась она на платформе A0 MQB, а дизайнерские решения будут частично позаимствованы от автомобиля Vision RS.

Последний показали на автосалоне в Париже. Новинка придет на смену Skoda Rapid.

По некоторым данным в линейке двигателей новой модели будут турбированные двигатели объёмом 1,5 литра и мощностью от 125 до 150 л.с.

Предполагается, что по размерам новый хэтчбек окажется больше, чем Rapid.