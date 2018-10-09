Самые популярные иномарки по федеральным округам РФ‍ назвали эксперты

Самые популярные иномарки были названы по количеству автомобилей в автопарке. К слову по состоянию на 1 июля этого года автопарк иномарок в России составили более 26 миллиона единиц, о чем свидетельствуют данные «Автостата».

Согласно данным агентства, в ДФО и Сибири чаще всего распространен автомобиль Тойота Королла, который занял долю в автопарке в 7,5% (130,8 тыс. шт.) и 6,9% (234,1 тыс. ед.) соответственно.

В Центральном ФО и Северо-Западном чаще всего можно встретить «Форд Фокус», который и является самым популярным с результатом 269,7 тыс. и 100,6 тыс. экземпляров соответственно, а доля модели в автопарке в обоих ФО составила 3,2 процента.

Жители Приволжского и Уральского ФО отдают предпочтение автомобилю «Киа Рио», занявшего долю в автопарке 4,4% и 3,1% соответственно или 188,2 тыс. и 71,6 тыс. единиц.

В Южном ФО самой распространенной иномаркой стал «Хэндай Солярис» (85 тыс. ед., 3,6%), при этом в Северо-Кавказском ФО также лидерство оказалось за Toyota Camry (36,6 тыс. шт.; 5%).