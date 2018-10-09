Импорт новых легковушек в РФ за восемь месяцев вырос на 18,7%

В Россию за период с начала года по август привезли 186,1 тыс. новых легковушек, что оказалось на 18,7% больше.

Легковых автомобилей на территории РФ ввезли на сумму 4 млрд 585,4 млн долларов. Такие данные приводит ФТС России.

Только в августе было импортировано 23,7 тыс. автомобилей на сумму 557,2 млн долларов.

При этом за период с начала года импорт грузовиков сократился на 7,4 процента до 15,7 тыс. грузовиков на сумму 1 млрд 309,6 млн долларов.

Экспорт легковушек остался на прошлогоднем уровне, когда на другие рынки было отправлено 57,2 тыс. легковых машин на сумму 791,8 млн долларов.

В августе экспорт легковушек составил 6,9 тыс. штук на сумму 90,8 млн долларов.

Грузовиков на экспорт было отправлено 8,4 тыс. штук на сумму 191,4 млн долларов за период с начала года и 1,3 тыс. экземпляров в августе на сумму 34,3 млн долларов.