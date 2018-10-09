Вторичный рынок России в сентябре 2018 года стабилизировался‍

В прошлом месяце на российском рынке наблюдался небольшой рост продаж подержанных машин. Россияне купили в сентябре 469,3 тыс. автомобилей с пробегом, что соответствует прошлогоднему показателю.

Как пишет «Автостат», вторичный рынок РФ стабилизировался в сентябре, показав рост на 0,2%.

Большая часть продаж подержанных авто приходится на автомобили десяти марок и лидирует среди низ Лада с результатом 118,3 тыс. проданных штук, что меньше на 6,2%.

На втором месте также с отрицательной динамикой оказалась японская марка Тойота, автомобилей которой на вторичном рынке было продано 50.9 тыс. единиц, что на 0,9% меньше.

При этом автомобили других брендов из десятки показали рост. Так, на третьем и четвёртом месте по популярности оказались KIA (+16,9% до 21,6 тыс. ед.) и Hyundai (+10,8% до 24 тыс. ед.), а в пятерке еще расположился Nissan (26,3 тыс. ед.; +4,9%).