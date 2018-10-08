Из за царапины на бампере Lotus Elise 2005 года страховая компания его списала полностью. В Сети рассказали, как спорткар Lotus Elise списали в тотал из-за того, что стоимость его ремонта превысила 50% от стоимости самого авто.
Страховая списала в тотал Lotus Elise из-за царапины на бампере
Как рассказал бывший владелец автомобиля, Lotus Elise выкрашен в бронзовый цвет, и таких автомобилей было выпущено всего 10 ед.
Для устранения царапины на бампере сервисному центру пришлось снимать переднюю часть кузова, так как это единый элемент и подбирать нужный цвет дорогостоящей краски.
В общей сложности чтобы восстановить первоначальный внешний вид автомобиля нужно было заплатить 19 тысяч долларов и это при том, что цена самого автомобиля составляла 30 тыс. долларов.
В страховой компании посчитали, что такие работы не будут целесообразными и она выкупила у владельца бронзовый спорткар.
Как оказалось его в дальнейшем продали на аукционе Ebay. Страховая компания выручила с продажи 24 тыс. долларов, причем она отдала машину с царапиной и это устроило нового владельца.