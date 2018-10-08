Обновленный кроссовер Nissan Qashqai получил новые двигатели

Nissan для своего кроссовера Qashqai подготовила обновление, с которым автомобиль получил новые силовые установки.

В новых версиях кроссовер теперь будет модифицированная топливная система, а также сниженный уровень выброса углекислого газа.

Для европейского рынка Nissan Qashqai получил 1.2-литровый двигатель, который имеет мощность 140 лошадиных сил.

Также в линейке двигателей предложат и 1,6-литровый двигатель с отдачей 160 лошадиных сил. В самой дорогой комплектации модели будет доступен 160-сильный агрегат, пару которому составит семискоростная роботизированная КП.

Система привода будет только на переднюю ось. Среди обновлений для Nissan Qashqai можно отметить и обновленную информационно-развлекательную систему.