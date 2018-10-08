Nissan для своего кроссовера Qashqai подготовила обновление, с которым автомобиль получил новые силовые установки.
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai получил новые двигатели
08.10.2018 22:01
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В новых версиях кроссовер теперь будет модифицированная топливная система, а также сниженный уровень выброса углекислого газа.
Для европейского рынка Nissan Qashqai получил 1.2-литровый двигатель, который имеет мощность 140 лошадиных сил.
Также в линейке двигателей предложат и 1,6-литровый двигатель с отдачей 160 лошадиных сил. В самой дорогой комплектации модели будет доступен 160-сильный агрегат, пару которому составит семискоростная роботизированная КП.
Система привода будет только на переднюю ось. Среди обновлений для Nissan Qashqai можно отметить и обновленную информационно-развлекательную систему.
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