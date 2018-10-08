Модели Peugeot 3008 и 5008 получили специальную Crossway-версию для РФ‍

Российские дилеры марки Peugeot начали предлагать новые версии кроссоверов Peugeot 3008 и 5008, которые получили новые опции и ценники.

Цена кроссовера Peugeot 3008 в Crossway-версии начинается от 2 029 000 рублей, а кроссовер Peugeot 5008 в этой же версии стоит от 2 229 000 рублей.



От классических кроссоверов от Peugeot комплектация Crossway отличается черной крышей, логотипами версии на передних крыльях и светодиодной оптикой.

В интерьере Crossway кресла обшиты алькантарой. Также водителю доступен 8-дюймовый экран и дополнительные опции, среди которых датчики парковки, двухзонный климат-контроль, система слежения за длительность вождения, помощник при трогании на подъем, а также круиз-контроль с ограничением скорости.

Еще для кроссоверов с комплектации Crossway в качестве опции предлагают пакет безопасности, в который вошли системы предотвращения выхода автомобиля из полосы движения, система слежения за слепой зоной, распознавания дорожных знаков с последующим ограничением скорости и система экстренного торможения.

Также в этот пакет входит адаптивный круиз-контроль с системой полной остановки. Модели предлагаются с 1,6 и 2,0-литровыми моторами, где первый бензиновый, а второй — дизельный. Отдача агрегатов 150 л.с.