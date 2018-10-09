Электромобиль Tesla Model 3 признан самым безопасным автомобилем в США

Специалисты NHTSA провели краш-тесты электромобиля Tesla Model 3 и заявили, что он является самым безопасным автомобилем, получив максимальное количество баллов и опередив Tesla Model S и Model X.

Последние до Tesla Model 3 считали самыми безопасными при этом теперь это звание носит другая модель американской марки.

Специалисты NHTSA заявили, что у пассажиров Model 3 оказалась самая низкая вероятность получения травмы в случае дорожной аварии. Во всех испытаниях электрокар заработал по пять баллов.