Последний раз компания поднимала стоимость на автомобили в России в конце лета, когда весь модельный ряд прибавил в цене до 35 тысяч рублей.

В октябре было снова зафиксировано удорожание моделей Mazda. Как пишет «Автостат», Mazda подняла цены на свои автомобили в РФ на 12-40 тыс. рублей.

Об этом стало известно в ходе мониторинга цен на машины в октябре. Дороже на 12 тысяч стали седан и хэтчбек Мазда 3, а Мазда 6 подорожал в зависимости от комплектации на 25-31,8 тысяч рублей.

Наибольшее удорожание оказалось у кроссовера Mazda CX-5 – 29-40 тысяч рублей, а кроссовер Мазда СХ-9 стал дороже на 40 тысяч рублей за исключением начальной комплектации, у которой стоимость не изменилась.