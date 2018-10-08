Продажи автомобилей Suzuki в России в сентябре выросли на 48%

Компания Suzuki отчиталась о продажах своих автомобилей на российском рынке за прошлый месяц.

По данным пресс-службы Suzuki, в сентябре дилеры марки реализовали 621 новый автомобиль, а этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 48% выше.

Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам января-сентября 2018 года, когда был реализован 4 051 автомобиль, что больше на 24%.

Больше всего россияне выбирали кроссовер Vitara, а вот наибольший рост продаж продемонстрировал автомобиль Jimny, объёмы продаж которого в сентябре выросли на 169%.