Компания Suzuki отчиталась о продажах своих автомобилей на российском рынке за прошлый месяц.
Продажи автомобилей Suzuki в России в сентябре выросли на 48%
08.10.2018 21:14
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По данным пресс-службы Suzuki, в сентябре дилеры марки реализовали 621 новый автомобиль, а этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 48% выше.
Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам января-сентября 2018 года, когда был реализован 4 051 автомобиль, что больше на 24%.
Больше всего россияне выбирали кроссовер Vitara, а вот наибольший рост продаж продемонстрировал автомобиль Jimny, объёмы продаж которого в сентябре выросли на 169%.
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