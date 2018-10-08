Полуприцепы Schmitz: совершенная система грузоперевозок

Рама, ось, тент – так видят любой полуприцеп обычные люди. Но те, кто занимается грузоперевозками, могут назвать ещё несколько десятков параметров, по которым определяется хороший прицепной состав. И одним из первых факторов, определяющих будущее техники – бренд. Компании-гиганты, которые десятками лет занимают лидирующие позиции в изготовлении полуприцепов, всегда заботятся о своём имени и репутации. Соответственно, качество у них всегда на высоком уровне, а востребованность на рынке не угасает.

Schmitz Cargobull – немецкая частная компания, которая имеет богатую историю, множество достижений и открытий. С 1892 года и до нашего времени её предприятия выпустили тысячи единиц техники, и, будьте уверены, – они готовы отвечать за каждую из них.

Достижения компании

Полуприцепы «Шмитц» получили мировое признание благодаря высокому качеству, достигнутому упорным трудом. Они десятилетиями создавали продукт, который по праву можно назвать «безупречным». Сегодня компания:

владеет собственным полигоном для испытаний;

является владельцем заводов в Германии, Англии, Испании, Литве;

имеет исследовательский центр;

активно работает над созданием нового продукта.

Они первыми создали систему двухъярусной загрузки, использовали шасси на болтах вместо сварки, применили оцинковку, вместо красочного покрытия, сконструировали раздвижные механизмы для контейнеров. Компания Schmitz создала суперпрочные панели ферропласт, которые значительно продлевают эксплуатационный период полуприцепа, обеспечивают надёжность и безопасность перевозки груза, способствуют поддержанию нужного температурного режима.

Всё лучше, чем у конкурентов

Чем автопоезда Schmitz лучше своих аналогов, ответить очень просто:

Эффективная погрузка продукта любого вида: сыпучего, штучного, комбинированного.

Удобное грузовое пространство.

Поддержание благоприятных условий транспортировки.

Оптимизированный коэффициент загруженности.

Лёгкие распашные двери из алюминия.

Надёжные запорные поворотные штанги.

Усовершенствованная тормозная система.

Подушки, усиливающие систему подвески.

Прочная клёпаная рама.

Хотите снизить расход горючего у автопоезда? Достаточно купить полуприцеп «Шмитц». Благодаря ходовой части ROTOS, которая присутствует в большинстве моделей, он сокращает потребление топлива. Пневматические рессоры, амортизаторы, тормозные диски, оси и подшипники создают идеальный баланс.

Стремитесь обеспечить стопроцентное сцепление с дорогой, которое не зависит от загрузки прицепа? Пневмоподвеска Multi Ride Height обеспечит это.

Желаете иметь современную систему электронного управления механизмом? Встроенный ECAS позволит опускать и поднимать приспособление. Благодаря ему можно максимально адаптироваться к высоте рампы.

Внедрение инноваций – одна из главных причин популярности этого бренда.

Что предлагает компания

Полуприцепы Schmitz представлены в нескольких видах:

Шторные. Наиболее универсальные, подходят для перевозки любых стандартных грузов.

Контейнеровозы. Используются для транспортировки контейнеров.

Бортовые. Имеют прочную и надёжную фиксацию. Полуприцепы могут быть доукомплектованы специальным тентом для защиты от солнечных лучей, пыли, дождя.

Самосвалы. Справляются с габаритными грузами, объём кузова достигает 94 м 3 . Активно применяется в сельскохозяйственной и промышленной сферах.

. Активно применяется в сельскохозяйственной и промышленной сферах. Рефрижераторы. Поддерживают установленный температурный режим на протяжении перевозки. Основной товар – замороженные продукты, лекарства, цветы.

Чтобы удерживать лидерство на мировом рынке, компания Schmitz особое внимание уделяет разработкам, совершенствованию техники, поиску «идеальных механизмов». И вместе с тем всегда прислушивается к мнению потребителей.