«АвтоВАЗ» к 2021 году полностью перейдет на новую платформу

Через несколько лет изменится весь новый модельный ряд Lada, о чем рассказал представитель Волжского автозавода.

К 2021 году «АвтоВАЗ» начнет использование новой промышленной платформы от Renault-Nissan. На эту же платформу перейдет и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как сообщается, через три года стартует серийное производство первых автомобилей Лада на новой платформе, а вместе с тем и изменятся остальные автомобили нового поколения.

При этом отмечается, что изменения будут значительными. Сейчас каких-либо подробностей о платформе, используемых агрегатах и о самих автомобилях не приводятся.

Кроме этого, основной задачей является и повышение качества автомобильных компонентов, поставляемых на завод. Что касается самой платформы, то вероятно речь идет о новой версии B0 — Global Access.