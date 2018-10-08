Несколько дней назад стало известно, что новый компактный кроссовер будет представлен 25 октября.
Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross почти сбросил камуфляж
08.10.2018 12:04
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Между тем в Сети были опубликованы и новые фото кроссовера с тестов, на которых автомобиль уже практически не несет на себе защитной пленки.
Также в Сети появилось и официальное видео, в котором Volkswagen показала салон новинки, где можно заметить цифровую панель приборов, аудиосистему Beats, а также в автомобиле будет доступна беспроводная зарядка для смартфонов.
Как уже сообщалось ранее, Volkswagen T-Cross создают на платформе MQB, а его моторная гамма будет представлена силовыми агрегатами мощностью от 124 до 147 лошадиных сил. В дальнейшем линейке двигателей будет расширена.
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