Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross почти сбросил камуфляж

Несколько дней назад стало известно, что н овый компактный кроссовер будет представлен 25 октября.

Между тем в Сети были опубликованы и новые фото кроссовера с тестов, на которых автомобиль уже практически не несет на себе защитной пленки.

Также в Сети появилось и официальное видео, в котором Volkswagen показала салон новинки, где можно заметить цифровую панель приборов, аудиосистему Beats, а также в автомобиле будет доступна беспроводная зарядка для смартфонов.

Как уже сообщалось ранее, Volkswagen T-Cross создают на платформе MQB, а его моторная гамма будет представлена силовыми агрегатами мощностью от 124 до 147 лошадиных сил. В дальнейшем линейке двигателей будет расширена.