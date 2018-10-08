Лифтбек Peugeot 508 получит мощную версию с приставкой к названию R, которая будет оснащена гибридной силовой установкой.
В Peugeot анонсировали выход полноприводного гибрида Peugeot 508 R
08.10.2018 11:53
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Об этом на Парижском автосалоне рассказали представители компании в общении с журналистами. Когда конкретно появится такой вариант у лифтбека не сообщается.
При этом известно, что силовая установка будет состоять из 1,6-литрового двигателя с турбиной и двух электродвигателей.
Мощность установки в Peugeot 508 R будет более 300 лошадиных сил и с ней автомобиль сможет ускорится до 100 км/ч за 4,5 секунды. Максимальная скорость составит около 250 км/ч.
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