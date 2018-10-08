Новые отчетные данные российских аналитиков показали, что россияне стали чаще приобретать автомобили из сегмента Luxury на вторичном рынке.

Данные приводят за период январь-август 2018 года, когда россияне приобрели 1,2 тыс. подержанных люксовых авто.

Этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался выше на 17%. Таким образом, в России стали чаще покупать люксовые автомобили с пробегом, причем чаще всего продавались машины с пробегом марки Bentley.

За восемь месяцев года авто этой марки было перепродано в количестве 448 штук. На втором месте по популярности — Mercedes-Maybach с результатом 356 единиц.

Следом расположилась марка Maserati – 170 авто с пробегом. Также на рынке подержанных автомобилей было продано 127 экземпляров Rolls-Royce, 52 Ferrari, 34 Lamborghini и 23 Aston Martin.

Как отмечают аналитики из «Автостат», чаще всего люксовые автомобили продавались в столице России, Подмосковье и Санкт-Петербурге.