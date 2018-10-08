Проанализировав предложения на российском рынке, специалисты выделили пять кроссоверов, которые являются самыми доступными по состоянию на октябрь.

Так, эксперты назвали ТОП-5 самых недорогих кроссоверов на рынке РФ, который возглавил китайский кроссовер Lifan X50.

Этот представитель сегмента SUV является самым доступным и предлагается по цене от 600 тысяч рублей. Модель оснащена полуторалитровым двигателем с отдачей 103 л.с. и имеет дорожный просвет 185 мм.

На втором месте оказался еще один представитель китайского автопрома — Chery Tiggo 2. Его стоимость на российском рынке составляет 673 тысячи рублей минимум, а под его капотом располагается 106-сильный двигатель, который работает в паре с механикой.

Вариант с АКПП доступен в топовом исполнении с ценником уже 890 тысяч рублей. Renault Duster расположился в тройке лидеров с ценником от 700 тысяч рублей.

На четвертом и пятом месте ТОП-5 самых недорогих кроссоверов на рынке РФ оказались Lifan X60 и Lifan X70 с ценниками 740 000 и 800 000 рублей минимум соответственно.