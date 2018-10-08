Эксперты назвали марки автомобилей, которые россияне выбирают повторно

Эксперты провели исследование и выяснили, какие марки автомобилей жители РФ выбирают повторно и оказалось, что лидером тут является японская марка Toyota.

Автомобили этого бренда россияне выбирают чаще всего — 53%, при этом около 40% возвращаются в тот же автосалон, где приобретали машину Toyota в прошлый раз.

На втором месте оказались автомобили BMW. Модели этой марки повторно выбирает 37% россиян, а возвращается в тот же дилерский центр 81% клиентов.

Модели компании Audi расположились на третьем месте с результатом 33%, а в тот же автосалон возвращается 64%.

Еще 30% респондентов в ходе опроса заявили, что повторно купили машину от Honda и 74% из этого числа приобрели ее в том же месте, где и предыдущую.

Марка Mitsubishi расположилась на пятом месте с результатом 29% и 55%. Также в списке оказались автомобили таких марок как Hyundai, Infiniti, Mazda, Land Rover, Chevrolet и Jeep и Mercedes-Benz.