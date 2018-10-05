Австралийский Holden представил 1360-сильный электрический гиперкар‍

Holden представила концептуальный прототип, созданный в виртуальном мире, то есть на компьютере, причем в компании отметили, что это не просто визуализация, а проработанная во всех деталях концепция.

Виртуальный прототип получил название Time Attack Concept Racer и по задумке разработчиков у него 1360-сильная электрическая установка и комплект графеновых батарей на 25 кВт-ч, причем за счет содержания графена аккумулятор может выдержать 1000-киловаттные зарядки.



В целом прототип создан в честь 50-летия с момента первой победы Holden в гонке на трассе Mount Panorama.

Силовая установка гиперкара Time Attack Concept Racer состоит из 4 электрических моторов, суммарная отдача которых составляет 1360 лошадиных сил и 3240 Нм крутящего момента, а это позволяет машине разгонятся от 0 до 100 км/ч за 1,25 сек.