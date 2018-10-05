В мире отзывают более 2,4 миллиона гибридов Toyota

Японский автопроизводитель пятого октября объявил о масштабной сервисной кампании, которая затрагивает 2,4 миллиона гибридных автомобилей.

Среди моделей, которые попадут под отзыв оказались Prius и Auris, причем более 90% отзывных авто приходится именно на Prius.

В 2,43 миллионах автомобилей выявили вероятный сбой в работе ПО.

Этот сбой приводит к тому, что наблюдается потеря мощности во время движения, а это может спровоцировать аварийную ситуацию.

Как сообщается, больше всего проблемных гибридов было реализовано на японском рынке – 1,2 млн штук.

Также отзывные автомобили есть и на территории Северной Америки, Китая и Европы.