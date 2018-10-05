Японский автопроизводитель пятого октября объявил о масштабной сервисной кампании, которая затрагивает 2,4 миллиона гибридных автомобилей.
В мире отзывают более 2,4 миллиона гибридов Toyota
05.10.2018 17:24
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Среди моделей, которые попадут под отзыв оказались Prius и Auris, причем более 90% отзывных авто приходится именно на Prius.
В 2,43 миллионах автомобилей выявили вероятный сбой в работе ПО.
Этот сбой приводит к тому, что наблюдается потеря мощности во время движения, а это может спровоцировать аварийную ситуацию.
Как сообщается, больше всего проблемных гибридов было реализовано на японском рынке – 1,2 млн штук.
Также отзывные автомобили есть и на территории Северной Америки, Китая и Европы.
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