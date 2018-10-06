Составлен ТОП-5 самых интересных внедорожников автосалона в Париже‍

На Парижском автосалоне уже прошли показы новинок и специалисты портала MAIL.RU выдели ТОП-5 самых интересных внедорожников с полным приводом.

В список попали очень необычные в наше временя модели и среди таких оказался Land Rover Series I, который возродили в рамках программы Reborn. Автомобиль был полностью восстановлен, включая мотор, который способен генерировать всего 50 л.с. при том что у него объём 1,6-литра.

Был показан в Париже и новый Suzuki Jimny, сохранивший после смены поколений все свои конструктивные особенности, включая рамную конструкцию и полный привод, причем Jimny по-прежнему оснащается передним мостом, который жестко подключается через двухступенчатую раздатку.

В список еще попали багги от Booxt. Эта компания привезла на мотор-шоу три модификации — Scorpik, Grand Raid и Trophy. За эти модели компания просит от 29 800 до 52 800 евро.

Все версии этих внедорожников построены по классической конструкции. На выбор для багги доступен бензиновый или дизельный мотор.

Еще в рейтинге оказался полноприводный Dacia Duster, который с большим нетерпением ждут в России. Эта модель на российском рынке предлагается под маркой Renault.

В этот раз на Парижском автосалоне показали версию с новым турбомотором 1.3 TCe, который разрабатывали французы совместно с Daimler.

Последнее место отдали Mercedes-AMG G 63. Немецкая марка на выставке показала особую серию Edition 1. Этот «гибрид» спорткара и внедорожника способен разгонятся до первой сотни за 4,5 сек.

Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 220 км/ч, но за дополнительную плату ее могут поднять до 240 км/ч. Под капотом внедорожника установлен 4,0-литровый битурбо V8 с 585-сильной отдачей и 850 Нм крутящего момента.