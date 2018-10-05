«АВТОВАЗ» обновил на Lada 4х4 ОТТС и снова запретил заправлять эту модель бензином АИ-92.

В Росстандарте в открытой базе появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства на российский внедорожник Lada 4х4.

Согласно выданному сертификату, Lada 4х4 рекомендовано заправлять бензинов АИ-95, а ранее автопроизводитель рекомендовал заливать в бак АИ-92.

Остальные данные в ОТТС остались без изменений, включая разрешение для пятидверной Lada 4х4 буксировки прицепа массой до 600 кг при наличии у него тормозной системы или до 300 кг при её отсутствии.