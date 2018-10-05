«АвтоВАЗ» поднял цены моделей LADA Vesta и Largus на 10 тыс. рублей

Ранее СМИ сообщали, что автомобили российской компании подорожают с 1 октября, сегодня «Автостат» в рамках мониторинга цен зафиксировали подорожание на автомобили семейства LADA Vesta и Largus.

Обе модели стали дороже во всех комплектациях и версиях на десять тысяч рублей.

Теперь начальная цена Largus составляет 564 тысячи рублей за пятиместный вариант, тогда как семиместный Ларгус имеет максимальный ценник 739 900 рублей.

Седан Веста в минимальной комплектации оценен в 564 тысячи рублей. Биотопливный вариант оценен в 789 900 рублей минимум.

Также на десять тысяч рублей дорожали комплектации версий Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.