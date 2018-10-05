Обновленная Mazda 6 придет в Россию с новыми двигателями

До конца 2018 года в России должна появится новая Mazda 6, которая уже давно продается на европейском, американском рынке, а также в Китае.

В Росстандарте оформили ОТТС на обновленную Мазду 6 и согласно документу в Россию модель приедет с новым 2,5-литровым турбомотором мощностью 231 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

Заправлять этот двигатель можно 95-м бензином. Трансмиссия для этого мотора будет исключительно автоматическая.

Несмотря на то что появится новый силовой агрегат, старые атмосферные также остаются, но в них изменятся немного характеристики.

Обновленная Mazda 6 согласно оформленному ОТТС еще будет доступна с 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с., но в этом ДВС увеличили крутящий момент с 210 до 213 Нм.

У 2,5-литрового мотора была увеличена мощность до 198 л.с., а до 258 Нм вырос крутящий момент. Еще обновленный японский автомобиль в России получит новые опции, в том числе и камера кругового обзора, вентиляция передних сидений и подогрев лобового стекала в зоне покоя стеклоочистителей.