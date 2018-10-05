Бренд Polestar начал подготовку к серийному производству своего первого автомобиля Polestar 1. Автомобили полноценно встанут на конвейер летом 2019 года, а пока Polestar начала тестовое производство автомобилей Polestar 1.

Как известно Polestar 1 является гибридным купе, которое на рынок выйдет по цене около 155 тысяч евро.

В ближайшее время будет выпущена первая партия автомобилей, состоящая из 34 экземпляров, которые отправятся на дорожные испытания и краш-тесты.

В целом компания планирует выпуск около 500 купе в год, а их производство будет осуществляться на предприятии в Китае.

Силовая установка Polestar 1 состоит из двухлитрового ДВС, оснащенного турбиной, и двух электродвигателем.

Суммарная отдача новинки составляет 600 л.с., а показатель крутящего момента – 1000 Нм. Создавалось купе на платформе SPA от Volvo.