Лифтбек BMW GT третьей серии прекратит своё существование‍

Руководство BMW решило снять с производства, а в следующем году и с продажи лифтбек BMW третьей серии. Эта модель оказалась не популярной в данном сегменте.

BMW 3 GT серии F34 оказался первым и последним. Для этой модели больше не будут разрабатывать преемников, при этом в строю остается универсал.

Как сообщили на Парижском автосалоне, спрос на автомобиль оказался ниже ожидаемого, причем продажи провалились практически на всех рынках.

Клиенты в данном сегменте автомобилей больше предпочитают кроссоверы BMW X1 или X3. При этом BMW 6 GT на рынке пользуется спросом. В России за лифтбек «трешку» сейчас просят от 2,5 млн рублей.