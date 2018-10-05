После 2020 года автопроизводители начнут массово выпускать электрические автомобили. Эксперты ожидают, что этот сегмент именно в следующем десятилетии стремительно начнет расти.
В BMW рассказали о сроках выхода электромобиля BMW i4
05.10.2018 08:39
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На Парижском автосалоне представители компании BMW зарубежным журналистам рассказали, что в 2021 году на рынок выйдет электрическая модель i4.
В целом модельный ряд электрокаров от баварского автопроизводителя будет состоять из пяти моделей.
Стоит отметить, что принадлежащая BMW марка MINI в 2020 году тоже выпустит электрокар, и по слухам он уже будет собираться не в Великобритании, а в Германии.
Что касается BMW i4, то в нем будет установлен комплект батарей обеспечивающий запас хода около 600 км.
Про мотор пока ничего неизвестно, но было отмечено, что модель получит динамические характеристики как у спорткара, вот только максимальная скорость будет около 200 км/ч.
Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под именем BMW i4
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