Лидером продаж на российском авторынке стала LADA Vesta

При этом в сентябре Весту по продажам все же опередила Гранта, которая стала самой продаваемой в России благодаря выходу на авторынок обновленный версий автомобилей из семейства.

При этом Lada Vesta стала лидером по продажам на российском авторынке за период с января по сентябрь 2018 года.

Модель показала положительную динамику за этот период в 39 процентов и разошлась тиражом в количестве 76 189 экземпляров.

Немного меньше было реализовано в России автомобилей «Киа Рио». Этот автомобиль стал вторым по популярности за девять месяцев года с результатом 75 071 реализованный автомобиль, что больше на 2%.

А вот Лада Гранта оказалась третьей, показав рост в 10 процентов до 70 186 проданных штук.