Очень странный электромобиль показали на автосалоне в Париже

В последние годы на автомобильных шоу все чаще и больше показывают электромобилей, что является новой тенденцией для автопроизводителей из-за жестких экологических стандартов.

Свои новинки уже показали крупные мировые автопроизводители, но также участниками международных автосалонов становятся и малоизвестные компании.

Так, на автосалоне в Париже дебютировал электромобиль E-Moke, который журналисты уже назвали самым странным.

Впрочем, электрическая модель не является абсолютной новинкой, так как она является перелицованным вариантом Mini Moke, которую выпускала British Motor Corporation (BMC).

Новый E-Moke получил электромотор, который позволит электрокару разогнаться до 120 км/ч, а заявленный запас хода составляет 150 км.

От станции быстрой зарядки электромобиль зарядится за полтора часа, а от обычной розетки пополнить запас батарей удастся за 5-7 часов.

Предполагается, что такой электромобиль отправят в мелкосерийное производство.