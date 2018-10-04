Для «ГАЗель Next» разработали новую модификацию, о которой рассказали в пресс-службе компании.
«ГАЗель Next» получила новую версию с 3,0-литровым двигателем с ГБО
04.10.2018 20:51
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Легкий коммерческий автомобиль в России получил модификацию «ГАЗель NEXT CNG», в которой установлен доработанный двигатель, способный работать как на бензине, так и на сжатом природном газе.
В движение новинка будет приводится трехлитровым двигателем EvoTech, объём которого в прошлой версии составлял 2,7 литра.
Мощность модернизированной версии двигателя составляет 120 лошадиных сил, а показатель крутящего момента вырос до 252 Нм, но в случае работы на бензине.
На природном газе мощность силовой установки составит 109 л.с. при 225 Нм.
Для автомобиля предлагается четыре газовых баллона с суммарным объёмом 33,2 куб.м для фургона и 41,6 куб. м для бортовых версий автомобиля.
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