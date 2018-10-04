Покупателям седана Lada Vesta подарят зимние шины

В рамках этой акции покупателям как обычного седана LADA Vesta, так и его двухтопливного и внедорожного вариантов, предлагают в подарок комплект зимних шин в количестве четырех штук.

Как сообщает пресс-служба компании, для Весты доступны колесные диски от 15 до 17 дюймов, а участники акции получат выгоду от 18 до 35 тысяч рублей, что зависит от размера шин.