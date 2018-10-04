LADA Granta в сентябре стала самой продаваемой моделью на рынке РФ

4 октября АЕБ опубликовала результаты по продажам новых автомобилей по итогам сентября , а также назвала самые востребованные автомобили.

Недавно стало известно, что Лада Гранта стала бестселлером «АвтоВАЗ», при этом она стала и самой продаваемой в России обойдя раннего лидера – Весту.

Во многом на объёмы продаж повлияло появление у дилеров нового семейства Гранты. Обновленные автомобили и подстегнули спрос, который составил 9 936 единиц, что лучше на девять процентов.

Из этого показателя аж 7 965 штук пришлось на продажи обновленных версий автомобилей. LADA Vesta опустилась на вторую строчку с положительной динамикой в 30% до 9 053 проданных экземпляров.

В троке лидеров расположился KIA Rio с показателем 7 900 проданных штук, что хуже на 24%. В десятке самых востребованных в России автомобилей оказались следующие модели: