Марки Peugeot и Citroen в России отозвали 453 автомобиля

Об отзывной кампании проинформировал Росстандарт, в сообщении которого говорится, что марки Peugeot и Citroen отозвали 453 автомобиля в России.

Среди транспортных средств, которые отправят в сервисные центры есть Peugeot Expert и Traveller, а также Citroen Jumpy и Spacetourer.

Неполадки обнаружили в автомобилях, которые были реализованы на территории РФ в период с ноября прошлого года по июнь этого года.

В указанных машинах обнаружили некорректную работу системы охлаждения в ДВС. По этой причине есть вероятность перегрева двигателя.

Между тем в этом месяце отзывные кампании были объявлены производителями Mercedes-Benz, Hyundai и Mitsubishi.