Продажи легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 6,2%

Четвертого октября ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные по продажам легковых автомобилей на российском рынке по итогам сентября.

В прошлом месяце автомобильные компании в России реализовали 157 371 автомобиль, что на 6,2% больше. За период январь-сентябрь объёмы продаж новых автомобилей составили 1 297 432 проданных машин, что на 14,9% превышает прошлогодний результат.

Между тем в АЕБ изменили прогноз по продажам авто в 2018 году. Специалисты считают, что в этом году продажи авто составят 1,8 млн единиц, что будет на 13% больше, чем в 2017 году.

Что касается самых востребованных автомобильных марок на российском рынке, то список выглядит следующим образом: