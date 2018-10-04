Volkswagen в сентябре увеличил продажи на рынке РФ на 16%

В компании Volkswagen сообщили результаты продаж своих автомобилей по итогам сентября.

Согласно официальным данным, производитель на рынке РФ реализовал 9 364 автомобиля, что превышает прошлогодний результат на 16%.

Еще большая положительная динамика продаж наблюдается по итогам девяти месяцев, когда российские дилеры Volkswagen продали 74 770 автомобилей, а это на 20% больше.

Самым востребованным автомобилем марки в России является кроссовер Tiguan.

Объёмы продаж этой модели составили 2 947 штук, что на 20% больше. Между тем напомним, что в России начали прием заказов на новую версию кроссовера – Offroad.