В Bugatti намекнули на создание своего первого гибридного кроссовера

Еще в начале прошлого месяца стало известно, что в Bugatti намерены выпустить кроссовер, а теперь эту информацию подтвердил глава компании.

Президент Bugatti Стефан Винкельманн рассказал журналистам на Парижском автосалоне, что они действительно начали работать над проектом по выпуску кроссовера.

Кроме этого, было сказано, что новинка получит гибридную установку.

Глава бренда рассказал, что Bugatti обратилась к совету директором Volkswagen AG с убедительным и заманчивым предложением.

Считается, что внедорожник будет выгодным с экономической точки зрения, тем более, что такие автомобили сейчас востребованы на мировом рынке.