Honda вложит $2,75 млрд в проект по выпуску беспилотника с GM

Компании будут совместно заниматься разработкой автомобильных система автоматического управления. Для реализации проекта Honda инвестирует почти три миллиарда долларов в течении 12 лет.

Разовая инвестиция в Cruise Automation составит 750 миллионов долларов, а в дальнейшем будет инвестировано еще два миллиарда долларов.

Пресс-служба японской компании опубликовала тизер, на котором показали новый беспилотник. Судя по тизеру новые беспилотники будут отличаться от тех, которые создает General Motors.