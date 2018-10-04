Компания Honda иCruise Automation договорились о совместном выпуске беспилотных автомобилей. Cruise Automation является дочерним предприятием концерна General Motors.
Honda вложит $2,75 млрд в проект по выпуску беспилотника с GM
04.10.2018 12:31
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Компании будут совместно заниматься разработкой автомобильных система автоматического управления. Для реализации проекта Honda инвестирует почти три миллиарда долларов в течении 12 лет.
Разовая инвестиция в Cruise Automation составит 750 миллионов долларов, а в дальнейшем будет инвестировано еще два миллиарда долларов.
Пресс-служба японской компании опубликовала тизер, на котором показали новый беспилотник. Судя по тизеру новые беспилотники будут отличаться от тех, которые создает General Motors.
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