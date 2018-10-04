Продажи автомобилей KIA за 9 месяцев в России выросли на 24%

При этом по итогам прошлого месяца положительная динамика продаж составила всего 0,6%, когда было реализовано 18 911 новых автомобилей.

А вот за период с начала года по сентябрь марка KIA на российском рынке реализовала 161 175 авто, что лучше на 23,9%. Бренд продолжает удерживать лидерство в России с долей 13%.

Больше всего в сентябре было продано автомобилей модели Rio, которая разошлась тиражом в количестве 7 900 штук, что на 24,4% меньше.

Кроссовер Sportage стал вторым самым продаваемым автомобилем марки с сентябре с результатом 2 458 ед., что на 27,2% больше. Третий результат показала модель Ceed – 1640 штук (+33%).