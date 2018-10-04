«Заряженная» Cerato: представлены седан и хэтчбек Kia K3 GT

Компания Kia рассекретила новые версии своего седана и хэтчбека Kia K3 GT. Этот автомобиль известен как Kia K3 в Корее, в США он носит название Forte, а в России — Cerato.

Автомобиль на рынках доступен не только в кузове седан, так как у него еще есть хэтчбек. На корейском рынке дебютировали заряженные версии автомобиля с приставкой к названию GT.

И седан, и хэтчбек в новом исполнении оснастили турбированным двигателем объёмом 1,6 литра, который работает в паре с семискоростным роботом в хэтчбеке и с шестискоростной механикой.

Последняя будет доступна как вторая на выбор только в седане. Отличаются заряженные версии красными акцентами, черными вставками, корпусами боковых зеркал заднего вида, двумя патрубками выхлопной системы, а также колёсными дисками размером 18 дюймов.

Помимо этого у автомобилей установлена задняя многорычажная подвеска, увеличенные тормоза спереди и доработанная подвеска.

Обе новинки уже доступны для покупки в Корее, где седан с механической коробкой оценен в 19 930 000 вон или 1,17 млн рублей. Модель с «автоматом» обойдется в 21 700 000 вон или 1,27 млн рублей, а хэтчбек получил ценник от 22 240 000 вон или 1,3 млн рублей.