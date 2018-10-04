В Париже представили гибридный кроссовер Citroen C5 Aircross

Впервые кроссовер Citroen C5 Aircross компания показала в начале прошлого года и тогда же был анонсирован и гибридный вариант, причем сообщалось, что машина будет полноприводной, а мощность силовой установки составит 300 л.с.

Но в результате в Париже показали гибридный Citroen C5 Aircross в переднеприводном исполнении с меньшей мощностью силовой установки. Автомобиль получил установку, в составе которой 109-сильный электромотор и бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 180 л.с.

Суммарная отдача установки составляет 225 л.с. работая с восьмискоростной автоматической коробкой Aisin. Только на одной электротяге кроссовер проедет 50 км.

Заряжать батарею можно и от обычной розетки. Как отметили во время презентации представители компании Citroen C5 Aircross PHEV представлен в качестве концепта, серийная версия которого на европейский рынок выйдет в начале 2020 года.

При этом обычный кроссовер появится в Европе в конце этого года.