Toyota показала в Париже европейскую версию нового Toyota RAV4‍

В Париже на открывшемся автосалоне показали европейскую версию нового кроссовера Toyota RAV4, и стоит сразу заметить, что эта модель в Европе будет предлагаться без дизельного мотора.

Новый кроссовер RAV4 построен на платформе TNGA. Эта тележка уже использовалась при создании Camry, C-HR и Prius.

В дальнейшем на ней создадут и другие модели марки. В Toyota RAV4 увеличили дорожный просвет и установили независимую переднюю подвеску МакФерсон и заднюю многорычажную.

На европейском рынке кроссовер будет предлагаться с 2,5-литровым мотором мощностью 222 л.с. Также будет доступна версия с гибридной силовой установкой с суммарной отдачей 195 л.с.

Кроме этого, новый RAV4 получил современные системы безопасности, среди которых есть система аварийного торможения и система распознавания пешеходов.

В ЕС японский «паркетник» появится в январе 2019 года. В России его стоит ждать с следующем году, но когда именного пока неизвестно.