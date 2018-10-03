В автомобиль для спасателей‍ превратили внедорожник Land Rover Discovery

Из внедорожника Land Rover Discovery сделали передовую машину для спасателей Красного Креста. Спецавтомобиль оснастили современными средствами связи, большим монитором и коптером.

Презентация Land Rover Special Vehicle Operations для спасателей состоялась на автосалоне в Париже. Теперь внедорожник можно использовать не только как транспортное средство, но также и мобильный цент поисковой операции.

У него при открытии пятой двери открывается доступ к большому экрану, на котором отображается карта и другая важная информация. Также в автомобиле есть точка доступа, спутниковый телефон и другие средства связи.

Еще спецавтомобиль получил беспилотник с камерой, которая снимает в разных режимах. Под капотом Land Rover Special Vehicle Operations установлен стандартный 3,0-литровый мотор мощностью 258 л.с.

