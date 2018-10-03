В России отзывают более 1,2 тыс. автомобилей Mercedes-Benz

Сегодня 3 октября Росстанларт сообщил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят 1 257 автомобилей.

Как говорится в сообщении отзывными стали автомобили типов 222, 217, 166 и 292. Так, компания Mercedes-Benz отзовет 10 23 автомобиля типа 166 и 292, которые были проданы в этом году.

В этих автомобилях выявили изготовленные не в соответствии со спецификацией поршни задних тормозных суппортов.

В данном случае есть необходимость удаления воздуха из гидравлической тормозной системы заднего моста.

Еще в 234 автомобиля Mercedes-Benz типов 222 и 217, проданных на российском рынке в период с 2017 года, обнаружили вероятное отсутствие гаек для фиксации токопроводящих шин внутри блока силовых предохранителей в багажнике.

Владельцев отзывных автомобилей проинформируют о необходимости посетить сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.