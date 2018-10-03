Toyota спустя 14 лет возобновляет в Европе продажи седана Camry

Автомобиль Camry появится у европейских дилеров марки в первом квартале будущего года и он будет предлагаться только в гибридной модификации.

Сегодня в компании рассказали, что возвращают седан Toyota Camry на рынок Европы спустя 14 лет. Презентация автомобиля для Европы проходила в Париже.

Модель на рынке составит конкуренцию таким автомобилям как Mondeo Hybrid и Volkswagen Passat GTE.

Автомобиль оснащен гибридной установкой, в составе которой располагается 2,5-литровый ДВС им один электромотор. Заявленный расход топлива составляет 4,2 литра на сто километров пути.