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Toyota спустя 14 лет возобновляет в Европе продажи седана Camry

Новости
03.10.2018 14:49
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Автомобиль Camry появится у европейских дилеров марки в первом квартале будущего года и он будет предлагаться только в гибридной модификации.

Сегодня в компании рассказали, что возвращают седан Toyota Camry на рынок Европы спустя 14 лет. Презентация автомобиля для Европы проходила в Париже.

Модель на рынке составит конкуренцию таким автомобилям как Mondeo Hybrid и Volkswagen Passat GTE.

Автомобиль оснащен гибридной установкой, в составе которой располагается 2,5-литровый ДВС им один электромотор. Заявленный расход топлива составляет 4,2 литра на сто километров пути.

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