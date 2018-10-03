Audi показала серийный кроссовер Audi E-Tron с камерами вместо зеркал

Немецкая марка в рамках автосалона в Париже провела премьерный показ кроссовера E-Tron, который получил камеры вместо зеркал заднего вида.

Новинка является электромобилем, у которого есть современная система рекуперации энергии и даже умная пневматическая подвеска.

Габариты электрического кроссовера следующие: длина – 4 901 мм, ширина – 1935 мм, а расстояние между осями – 2 929 мм. Его серийное производство началось на предприятии в Бельгии, а официальные продажи на европейском рынке стартуют в начале 2019 года.

Предварительная стоимость Audi E-Tron составит 80 тысяч евро минимум. Из особенностей в новом кроссовере стоит отметить отсутствие привычных зеркал заднего вида, которые заменили на камеры. Последние будут передавать изображение на экраны, расположенные в дверях.

Кроме этого использование камер позволило добиться коэффициента аэродинамического сопротивления до 0,28. Пневматическая подвеска в кроссовере «умная», ведь она автоматически изменит дорожный просвет в диапазоне 76 мм. Оснащена новинка и системой полуавтономного управления.

Говоря об установке Audi E-Tron, то она представлена двумя электродвигателями, которые выдают в сумме 408 лошадиных сил мощности при 660 Нм крутящего момента.

Ускорение до 100 км/ч будет менее, чем за шесть секунд. Заявленный запас хода составляет 400 км. Заряжать аккумуляторы можно как от специально зарядной станции, так и от обычной розетки.