Ранее в компании Land Rover сообщили, что ведут разработку нового поколения внедорожника Defender. Теперь в Сети появились шпионские фото модели в камуфляже. Новое поколение Land Rover Defender тестируют в серийном кузове.

В основе автомобиля расположится новая платформа, а сама модель будет семейством и появится уже в 2020 году.

В семействе появится 3 и 5-дверные открытые и закрытые версии, а также роскошные варианты и модификации для экстремального бездорожья.

Ожидается, что в основе внедорожника расположится алюминиевая платформа, за счет которой линейка двигателей будет представлена двух- и трехлитровыми дизельными и бензиновыми агрегатами.

Кроме этого у внедорожника будет версия с полностью электрической силовой установкой, но она вероятно появится немного позднее. Новое поколение Land Rover Defender должно появится и в России.