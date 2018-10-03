Россияне стали тратить больше денег на автомобили с пробегом

Как говорится в сообщении «Юла Авто», во втором квартале этого года средняя цена автомобиля с пробегом составила 486 000 рублей.

Это в сравнении с прошлым годом больше на 47 тысяч рублей или на 11 процентов. Чаще всего на рынке подержанных авто покупают машины с ценником до полмиллиона рублей.

На продажи таких автомобилей приходится 65% от всего объема. При этом последнее время наблюдается рост спроса на более дорогие автомобили в ценовых сегментах до 800 тысяч и до 1,2 миллиона рублей.

Рост составляет 4,5 и 3% соответственно. Самыми востребованными моделями являются: Лада Приора, Samara, Гранта, Форд Фокус, Опель Астра, Хэндай Солярис, Киа Рио и Skoda Octavia.