Компания Mazda возродит роторный двигатель в 2020 году

Автомобильная компания Mazda все же будет использовать роторный двигатель в своих автомобилях, правда такой двигатель будут использовать в составе силовой установки.

О планах по использования роторного мотора рассказали представители компании, сообщив также, что уже в следующем году состоится презентация двух электрифицированных моделей.

Одна из них получит полностью электрическую силовую установку, а вторая будет гибридной.

В последней новинки и будет использоваться роторный двигатель, который охарактеризовали, как легкий, небольшой и к тому же тихий.

Mazda возродит роторный двигатель уже в 2020 году, когда и выйдут на рынок новинки.

В целом в планах компании выпуск почти 95% электрифицированных автомобилей к 2030 году. Еще пять процентов автомобилей будут полностью электрическими.