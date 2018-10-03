Российский автопроизводитель опубликовал отчетные данные по продажам автомобилей за сентябрь 2018 года.

Так, стало известно, что новая LADA Granta в сентябре стала бестселлером «АвтоВАЗа». Объёмы продаж этого автомобиля составили 9 936 штук, что на 9,2% больше.

Из общего показателя на новое семейство пришлось 7 965 авто. Общие продажи бренда LADA в прошлом месяце составили 31 173 единицы, что лучше на 10,3%.

С начала года «АвтоВАЗ» реализовал 259 129 автомобилей Лада. Этот результат стал больше в сравнении с прошлым годом на 17,1%.

Доля компании составила 19,9%. Лада Веста стала второй самой востребованной моделью с результатом 9 053 проданных штук, а это лучше на 31,9%.

Отдельно стоит отметить и продажи Лада Ларгус, который разошелся тиражом в количестве 4 115 единиц, что на 47,4% больше.