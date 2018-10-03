Названы российские цены на седан BMW 3-Series нового поколения

Накануне 2 октября на Парижском автосалоне состоялась презентация следующего поколения седана BMW 3-Series. Тогда же стало известно, что автомобиль после смены поколений доберется и до российского рынка.

При этом сегодня российский офис компании озвучил цены на модель. На российском рынке седан будет доступен в версии BMW 320d.

В этом исполнении автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 190 л.с., пару которому составит АКП Steptronic. Такой вариант получил ценник 2,58 миллиона рублей.

В полноприводной модификации BMW 320d xDrive новое поколение будет доступно за 2,72 миллиона рублей, а бензиновая версия с 258-сильным двигателем обойдется в 2,87 млн рублей.

За доплату можно заказать спортивную версию коробки передач, а также несколько пакетов дополнительного оборудования по цене от 208 500 рублей за пакет в зависимости от предлагаемых опций.

В дальнейшем у нового BMW 3-Series могут появится и более доступные комплектации.